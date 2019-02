Reencuentro, celibato y dificultades: Las íntimas confesiones de Justin y Hailey

Los Ángeles, EU.- Un amor redescubierto en junio de 2018, cómo la iglesia y su fe siempre los han mantenido unidos y cómo el uno complementa al otro fueron algunas de las íntimas confesiones que los recién casados Justin Bieber y Hailey Baldwin hicieron a la revista Vogue para la edición de marzo, cuya portada protagonizan.

Como se ha de recordar, a principios del pasado mes de diciembre trascendieron a redes sociales algunas imágenes en las que se podía ver a Justin y Hailey en medio de una sesión fotográfica, la cual corresponde a este revelador reportaje en el que los enamorados dejaron en claro que el matrimonio no es fácil, pero es un compromiso que han aceptado de forma “genuina”.

Para poder dar una idea de lo mucho que ha cambiado su vida, el cantante canadiense compartió que sus días de excesos y fiestas han quedado en el pasado y que esta es la primera entrevista que concede en más de dos años.

Ha sido muy difícil para mí confiar en las personas. He tenido que lidiar con el sentimiento de que las personas me están usando o que realmente no están ahí por mí… He tomado decisiones personales equivocadas, y en mis relaciones. Esos errores han afectado mi confianza en mi juicio. Ha sido difícil para incluso confiar en Hailey”, confesó Justin, además de relatar la depresión y soledad que lo embargaron y lo llevaron a cancelar las últimas fechas de su tour mundial en verano de 2017.