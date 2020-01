¿Regateó la pensión? Aracely hace dura revelación sobre Luis Miguel y sus hijos

Ciudad de México.- A pesar de que en las últimas semanas trascendió que Aracely Arámbula y Luis Miguel habían llegado a un acuerdo con respecto a la manutención de sus hijos Miguel y Daniel, la actriz ha confirmado que la realidad no es así.

Luego de revelarse que el intérprete de La Incondicional le estaba "regateando" la pensión de 600 mil pesos a 'La Chule' pues solo quería darle 200 mil, Arámbula confesó en entrevista para Televisa Espectáculos:

Eso lo sacaron porque en el aeropuerto me preguntaron algo y yo dije 'pregúntenle a él', entonces ellos fueron a preguntarle al abogado y de ahí sacaron conclusiones, pero erróneas, que no tienen nada que ver, porque no hay absolutamente nada cierto de todas las cantidades y las cosas que dicen, eso está muy aparte de mi vida, yo no lo manejo, lo ve mi gente".