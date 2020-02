¿Regresa a las novelas? Thalía responde y revela si tiene planes de una bioserie

Ciudad de México.- Thalía confesó en una reciente entrevista que a pesar de recibir constantes ofertas para llevar a la pantalla chica su bioserie, ella sigue negándose a este proyecto.

Especialmente hoy me volvieron a mandar una invitación de que… '¿te avientas a hacer tu teleserie?', pero no me dejo, soy recia…", explicó.