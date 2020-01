¿Regresa a las novelas? William Levy 'estalla' y aclara si volvería a México

Ciudad de México.- Luego de que había surgido el rumor de que William Levy ya no quería regresar a trabajar a México, el actor respondió a la polémica.

Apenas en noviembre, luego de años de ausencia en la pantalla grande, el cubano anunció su regreso a los cines con un proyecto que él mismo estuvo produciendo y escribiendo, además donde interpreta a un personaje que nunca había hecho, un asesino a sueldo.

Cabe recordar que Levy tuvo una mediática pelea con el productor Juan Osorio y su ex, Niurka. La actriz no dudó en despotricar contra el cubano, quien aseguró que el padre de su hijo era un "productor de bajo grado".

Además, lo acusó de "acostarse" con Carla Estrada para tener un protagónico en Televisa, declaración que ella misma negó tiempo después.

Apenas en mayo del año pasado, el actor desmintió rumores de que haya rechazado realizar un nuevo proyecto en México:

A mí no me ha llegado nada de eso, quizás porque saben que estaba enfocado en el cine, no sé, pero no es como uno que otro dice que yo no quiero trabajar acá, eso no es cierto, yo quiero trabajar acá muchísimo, simplemente no se ha encontrado la oportunidad todavía".