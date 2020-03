Reina Isabel II cancela su celebración en los jardines del Palacio de Buckingham

Reino Unido.- La Reina Isabel II ha tomado la decisión de cancelar la celebración de tres días que realiza anualmente en mayo por su cumpleaños en los jardines del Palacio de Buckingham a causa del coronavirus hasta el próximo 2021.

Mediante un comunicado oficial del palacio se informó que los eventos restantes de esta semana dentro del hogar de la monarca se realizaran, los cuales son recibir al Primer Ministro, el Comandante del HMS Queen Elizabeth y el Obispo de Hereford.

Sin embargo, por lo menos en el próximo mes de marzo y abril, todos los eventos de la reina y la familia real han sido cancelados y otros aplazados de manera indefinida por salud de los herederos y del pueblo.

Incluso se ha decidido cancelar la celebración de Isabel II, la cual se retomara hasta el próximo año, incluso ya han informado de ello a los invitados.

El servicio anual de Maundy en la Capilla de San Jorge el 9 de abril no se llevará a cabo. Tres fiestas en el jardín organizadas por The Queen, que se celebrarán en el Palacio de Buckingham en mayo, ahora no tendrán lugar. Los invitados a estas fiestas en el jardín se les solicitó asistir en 2021. No se realizarán dos fiestas de jardín adicionales para la Asociación No Olvidada y el Fideicomiso Nacional. Las investigaciones se reorganizarán para fechas posteriores", dijo el informe.