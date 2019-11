Reina Isabel II humilla a Meghan al negarse a posar con ella en el balcón real

Reino Unido.- Durante la ceremonia del Día del Recuerdo resaltó ante la vista del público el hecho de que Meghan Markle no estuvo en el mismo balcón real en el que estuvo la Reina Isabel II, lo que ha llevado a especular que la monarca está molesta con la esposa de su nieto, el Príncipe Harry, y se negó a posar junto a ella.

Este detalle resaltó no solo por el hecho de que estaban separadas y en todo el evento no se les vio juntos, sino porque Kate Middleton y Camila Parker Bowles, quien se suponía no asistiría por problemas de salud, estuvieron a cada de la royal de 93 años en el balcón.

Ante esto se ha especulado que la reina quiso humillar como castigo a la joven royal y negar que estuviera en el mismo balcón por sus declaraciones en el documental en que hablaron muy a detalle de su vida íntima como miembros de la realeza.

Sin embargo, expertos reales aseguran que el verdadero motivo es que esos balcones son más pequeños que los que se encuentran en el Palacio de Buckingham y que solo caben 3 personas a la vez, y por cuestiones de protocolo la reina debe de estar junto a las reinas más cercanas a la corona según la línea de sucesión.