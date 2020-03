¿Reina Isabel II tiene coronavirus? Cancelan todos sus compromisos reales

Reino Unido.- El Palacio de Buckingham ha lanzado un preocupante comunicado este viernes 13 de marzo sobre la Reina Isabel II, pues han anunciado que los compromisos reales de la semana del 16 al 20 de marzo han sido cancelados a causa del coronavirus, ¿se ha contagiado la monarca?

La inquietante duda ha surgido del comunicado pues revela que la decisión fue tomada a raíz de proteger la salud del pueblo y de la reina del Reino Unido.

Como precaución sensata y por razones prácticas en las circunstancias actuales, se están realizando cambios en los compromisos del diario de La Reina en las próximas semanas. En consulta con el Hogar Médico y el Gobierno, las próximas visitas de Su Majestad a Cheshire y Camden serán reprogramadas. El público continuará como siempre", dice el comunicado.

Esto ha prendido una chispa de preocupación, pues en anteriores comunicados la monarca había asegurado no temer el peligroso virus y no canceló la celebración del Día de la Commenwalth como se le había pedido, pues señaló que hasta que no le dieran "consejos convincentes de lo contrario" no cancelaría nada.

Sin embargo, la salud de Isabel II al parecer se encuentra estable pues en ningún momento se comentó que estuviera enferma, además de señalar que los compromisos de la semana del 23 al 28 de marzo y las siguientes a esas siguen en pie.

Cabe mencionar que de igual manera se ha puesto en pausa los compromisos del Príncipe Carlos y su esposa, Camila Parker Bowles, incluida su gira por Bosnia, Chipre y Jordania por consejo del gobierno británico.