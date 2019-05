¿Reinó la decepción? Sólo el 57 por ciento de fans aprueban final de 'GOT'

Ciudad de México.- La muerte de 'Daenerys Targaryen' a manos de 'Jon Snow' y la expulsión de éste de 'Westeros' fue el colmo para todos los que esperaban que la pareja reinara feliz. Si bien un final de ensueño para este par era imposible, la madre de dragones no rompió la rueda y todo el mundo se preguntó ¿ese era el propósito de traerlo de vuelta al mundo de los vivos?

Más allá de si el final era o no lo que se esperaba, si más de un millón de personas firmaron una petición para que se volviera a grabar la temporada o si había manera de lograr un final que dejara contentos a todos, la verdad es que hay un montón de dudas que dejó Game of Thrones y que ya no se van a resolver.

Alguno usuarios mostraron su sorpresa tras el inesperado desenlace:

¿Jon Nieve matando a Daenerys Targaryen? ¡No entiendo nada! ¿Dónde está mi historia de amor? ������ #VivePoniente pic.twitter.com/bFbmpftS74 — ITZIAR ENFEDAQUE (@itzi_enfedaque) 20 de mayo de 2019

Lo que parece ser un hecho, y los números son claros, es que de acuerdo a una encuesta sólo el 57 por ciento de los fanáticos de la famosa serie quedaron satisfechos con el final. Es decir, prácticamente la mitad sufrió una gran desilusión.

Para los fans de corazón, un video especial con un segundo de cada uno de los 73 capítulos: