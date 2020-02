¿Rencoroso? Lupillo Rivera habla de la 'traición' de Mónica Noguera

Ciudad de México.- Lupillo Rivera estuvo como invitado en Chisme no like, emisión en la que fue cuestionado por el presentador Javier Ceriani sobre la supuesta traición de Mónica Noguera.

Durante la entrevista, el conductor argentino le preguntó al 'Toro del corrido' acerca de la ocasión en el que le mandó una ramo de flores a la panelista del programa De primera mano.

Asimismo, ante la insistencia de Ceriani, el hermano de Jenni Rivera afirmó que cree en la relación de amistad entre un hombre y una mujer, a pesar de su fama de 'Don Juan'.

Nunca le he dado un beso a Mónica, nunca le he faltado al respeto. Le regalé las flores porque es una mujer bella y mujer así merece un ramo bello, no un ramo normal", expresó el cantante.