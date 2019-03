“¡Renuncio!”: Verónica Castro suelta el llanto en estreno de ‘Pequeños Gigantes’

Ciudad de México.- El esperado regreso de Verónica Castro a la señal de la televisora de San Ángel estuvo lleno de lágrimas, emociones encontradas y duros recuerdos para la artista, ya que durante el estreno de Pequeños Gigantes no pudo evitar soltar el llanto al revelarle a un concursante que ya no podría continuar en la siguiente etapa del programa infantil de talentos.

Como es conocido, la madre de Cristian Castro funge como jueza de honor en el concurso que es conducido por Galilea Montijo, primer proyecto de Televisa en el que participa tras años de ausencia.

En un determinado momento, los jueces ‘Albertano’, Miguel Bosé, Karol Sevilla y Verónica Castro debieron informar la decisión de quién seguía en el programa, lo cual rompió el corazón de Castro al ver la reacción de quien no pudo pasar a la siguiente fase.

No puedo, renuncio en buena onda, no puedo. Mira, es que a mí me pasó tantas veces muchas cosas: (me decían) ‘¡no sirves!’. Hubo un maestro que hasta me corrió de la escuela porque dijo ‘tú no sirves para nada’. De verdad sí me corrió… sí, estaba chiquita, se siente horrible. ¿Pero sabes qué? Medio un pin*** coraje y dije ¡claro que puedo”, y le eché ganas”, contó entre lágrimas Verónica Castro.