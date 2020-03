Reportera de Univisión humilla a Ninel Conde; ella explota y revela: "Antes era hombre"

Ciudad de México.- La aclamada actriz y cantante, Ninel Conde, fue víctima de las incómodas preguntas de una reportera de El Gordo y la Flaca que insistía en preguntarle sobre sus cirugías y 'arreglitos'.

La integrante de Univisión cuestionó al llamado 'Bombón Asesino' sobre si las críticas y ataques por su físico la hacían sentir mal y así respondió la artista.

Simplemente es una tema que no tengo como muchas ganas de tratar", comentó.

La reportera insistía en hablar de esta situación con Ninel y ante una broma sobre haberse retirado costillas, la cantante no pudo contenerse y 'explotó'.

No costillas no, me cambié de sexo, era hombre", añadió.