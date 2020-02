Reportero le toca el trasero a Laura León durante entrevista: "Son de verdad"

Ciudad de México.- La cantante y actriz, Laura León reveló un secreto sobre los gustos que tienen al momento de vestir, señalando que no usa ropa interior, lo que impactó a varias personas.

Laura reveló que nunca ha usado ropa interior porque cree que no es necesario además de que siempre va "bien tapadita".

Al ser cuestionada sobre si había tenido algún accidente al no tener ropa interior señaló que sí, contando que en una ocasión con Raúl Velasco cuando se le cayeron los tirantes:

Se me cayeron los tirantes… y estas estaban a todo lo que daban y yo no me había dado cuenta”.