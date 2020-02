¿Resentida con Ari Borovoy? Érika Zaba aclara por qué no salió en documental

Ciudad de México.- La cantante Érika Zaba abordó el tema de su ausencia en el documental de los 90’s Pop Tour y los problemas que se generaron a raíz de presuntos malos manejos financieros de Bobo Producciones.

En dicha producción tampoco estuvieron presentes sus compañeras de OV7, Lidia Ávila y Mariana Ochoa, situación que provocó controversia entre los fanáticos de la agrupación.

No he podido preguntar bien qué pasó, pero yo sí había cámaras detrás de nosotros. No sé por qué no estamos ahí. En la gira estuvimos en todas las fechas”.