Residente hace transmisión en vivo con Tini Stoessel y cree que solo es una fan

San Juan, Puerto Rico.- René Pérez (Residente), realizó una transmisión en vivo por medio de Instagram, a esta se le unió la cantante argentina Tini Stoessel, pero esto resultó en un momento luego de que el boricua desconociera a la artista.

Residente preparó la sesión en vivo para charlar con sus fans durante la cuarentena por el coronavirus (Covid-19), durante la conversación, muchos esperaron que los dos hicieran algún dueto, pero jamás pasó.

Esto es muy gracioso, me llamo Tini, no sé si me conoces. Pero vivo en Argentina y eres muy ‘crack’. Fue muy ‘cool’ la última canción que lanzaste. La escuché mucho. Felicitaciones", comenzó diciendo Tini.