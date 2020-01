Reunión de 'Friends' correría peligro ¿por problemas entre los 6 actores?

Estados Unidos.- El año pasado se confirmó que HBO traería de regreso a Jennifer Aniston ('Rachel'), Courtney Cox ('Monica'), Lisa Kudrow ('Phoebe'), Matt LeBlanc ('Joey'), David Schwimmer ('Ross') y Matthew Perry ('Chandler'), para un especial de Friends por su 25 aniversario.

Sin embargo, recientemente se reveló que esta reunión corre problemas debido a problemas con los acuerdos entre los actores, esto pues aunque hay interés por parte de todos, las agendas no logran encajar, además de ciertos problemas.

Cabe mencionar que en las últimas temporadas cada uno ganaba alrededor de 1 millón de dólares por cada episodio y tal parece que nadie aceptara menos de eso para la reunión, aunque este hecho no se ha confirmado aún.

Hay interés por todas partes y, sin embargo, no podemos obtener todos los intereses para presionar el botón. Por ahora solo un tal vez", mencionó el director creativo de HBO Max, Kevin Reilly.

Nuevemanete aclararon que no será una continuación de la famosa serie, ni tampoco un reboot, pues no se podría igual o superar lo hecho anteriormente.

No haremos un show de reunión, no haremos un reinicio. El programa fue sobre ese momento en la vida cuando los amigos son tu familia, no va a superar lo que hicimos", dijo Martha Kauffman.