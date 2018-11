Revelan 'candentes chats' del padre de las Hadid con una joven modelo

Los Ángeles, EU.- Mohamed Hadid tuvo un affaire secreto de tres años con una aspirante a modelo de la misma edad que sus famosas hijas, Gigi y Bella Hadid, según informó la mujer a DailyMailTV.

Justyna Monde de 25 años y de origen polaco reveló que viajó en aviones privados por Europa desde el 2014 hasta el 2017 para encontrarse con el millonario empresario que hoy cumple 70 años. Mohamed está comprometido con Shiva Safai desde hace cinco años pero hasta el momento nunca fijaron fecha de casamiento.

Monde, quien tiene un gran parecido con Gigi, dice que empezó su relación con el padre de las supermodelos a través de Instagram en septiembre del 2014 cuando estaba estudiando bienes raíces.

"Nos conocimos por Instagram. Yo le mandé un, 'Hola' y él me envió sus números de teléfono. Seguimos hablando durante meses, conociéndonos muy bien", explicó la modelo.

De acuerdo con su relato, inicialmente intercambiaron mensajes inocentes por Whatsap pero después la relación se tornó sexual.

"A veces, él me pedía que le envíe fotos obscenas y por supuesto que yo lo hacía. Para mí el nudismo es arte. Él estaba muy interesado en mí. Yo le gustaba mucho", aseguró la polaca.

Según, Justyna, inicialmente ella no tenía conocimiento de que el fundador de Guess estaba comprometido con otra mujer y que no se lo confesó sino hasta después de varios meses de intercambiar mensajes sexuales explícitos.

La aspirante a modelo divulgó los mensajes que compartieron al DailyMailTV como prueba de su aventura amorosa.

La pareja se conoció por primera vez en octubre del 2015 en la ciudad de Wroclaw en Polonia, se hospedaron en el Sofitel y fue la primera vez que tuvieron relaciones sexuales.

Justyna señaló que Mohamed nunca intentó ocultar su relación y que por el contrario, siempre se mostraban juntos en público durante sus encuentros. Recorrían museos y salían a comer a distintos restaurantes pero dice que se veían interrumpidos por las llamadas de su prometida.

"Shiva es muy controladora, siempre lo llamaba muchas veces pero yo no podía decir nada porque yo también estaba en una relación", explicó la joven y añadió que no cree que esa relación prospere ya que según lo que habló con Hadid, él no está enamorado.

A pesar de la gran diferencia de edad, la influencer polaca manifestó que se sintió muy atraída por la personalidad del famoso.

"Creo que lo mejor de Mohamed es que es muy gracioso. Es la persona más graciosa que he conocido. Tiene la personalidad perfecta" y añadió que es una persona muy gentil, que le gusta cuidar de sus familiares, amigos y socios.

Monde aseguró que puso fin a la relación a fines del 2017 para concentrarse en su carrera de modelo pero afirma que todavía mantiene contacto con Hadid.

"Hablé con él la semana pasada, me preguntó si estaba disfrutando mi tiempo en Nueva York. Somos amigos. Nos gustamos pero ya no creo que volvamos a estar juntos", concluyó la modelo