Revelan detalles del video final sobre amenazas de muerte a Jenni Rivera

Ciudad de México.- Después de que publicara una entrevista inédita de Jenni Rivera en su canal de YouTube, el locutor Pepe Garza salió a aclarar la razón por la que decidió publicar esta conversación.

En una charla con Ventaneando, el promotor del genero regional mexicano declaró que no había compartido esta entrevista antes por respeto a la intérprete de Basta Ya.

La entrevista fue año y medio antes, entonces ese fin de semana ella temía que algo pasara, pero como no pasó nada, yo me olvidé de la entrevista y no volvimos a tocar el tema jamás”.