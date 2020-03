Revelan fotos de Jenna de Waal como Lady Di para musical de Broadway

Los Ángeles, EU.- El pasado lunes 2 de marzo se levantó el telón del Teatro Longacre para mostrar un adelanto de Diana: Una Verdadera Historia Musical, es el nuevo proyecto de Broadway en el que hablan de la vida de Lady Di, del cual ya salieron a la luz las primeras fotos con Jenna de Waal como su intérprete.

Jenna al termino del adelanto fue aplaudida como si fuera la misma Diana de Gales, al parecer la obra será todo un éxito al igual que los diversos documentales que existen de ella, los cuales confesó ver desde que supo que sería la madre de los Príncipes Harry y William, estudiando cada movimiento y palabras.

Ella no está hablando, pero puedes ver la forma en que cuida a Harry y William, y cómo se relaciona con ellos. Cómo mira tan intensamente. Ella no parece distraída por nada. Está muy presente en cada momento en el que está involucrada", señaló.

Este proyecto contará la vida de la exesposa del Príncipe Carlos dentro de la realeza pero a modo de musical como es un clásico de Broadway, inspirado por las historias que circulan de la famosa ‘Princesa del Pueblo’, siendo Roe Hartramp su coprotagonista interpretando al Príncipe de Gales, sin embargo, aún no se ve quienes serán los pequeños duques de Cambridge y Sussex.

Waal ha afirmado que se cuidaron cada uno de los detalles para recrear de manera casi perfecta a la fallecida Princesa de Gales ya que al ser alguien muy querida y reconocida el público será más estricto y los primeros segundos de su interpretación son cruciales, desde sus movimientos hasta su acento.

Las personas, dentro de 2 segundos de verte, van a decidir: o lo compran o no. Si no lo compran, les será difícil disfrutar de la historia y perderse en ella. Diana tenía esta gracia increíble sobre ella que definitivamente no tengo naturalmente. Ha sido un proceso real sobre cómo controlar mi cuerpo y moverme en la forma en que ella se movía", aseguró.