Revelan la fecha de estreno de la precuela de 'GOT', 'House of the Dragon'

Ciudad de México.- con el título House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones que llegará en 2022, así lo informó la jefe de programación de HBO, Casey Bloys.

El equipo está reunido diseñando la historia en estos momentos. Supongo que la veremos en antena durante el 2022", explicó Bloys a Variety.

House of the Dragon será la primera serie derivada de Game of Thrones y se centrará en la historia de la 'Casa Targaryen', unos 300 años antes de la historia original.

Esta nueva producción ha sido creada por Ryan Condal y George R.R. Martin, el autor de las novelas en las que se basa la exitosa serie de HBO.

Cabe resaltar que esta precuela es uno de los cuatro spin-offs de GOT que aún siguen en proceso, aunque los otros están en espera de forma indefinida o temporal.