Sara habría envenenado a José José para que adelgazara: "Gordo no vende"

Ciudad de México.- En un nuevo fragmento de su entrevista con Ventaneando, Paulina Mondragón, amiga íntima de José José, reveló más detalles acerca de los abusos a los que José José estuvo sometido por Sara Salazar.

La allegada al 'Príncipe de la Canción' mencionó que la cubana mantuvo envenenado al intérprete, tal y como algunos medios de comunicación lo habían informado.

Me dice ‘es que Sara me dio unas pastillas y me comieron los músculos’, le digo ‘¿y por qué te las tomaste?’. Dice ‘porque ella dice que gordo yo no vendo’”, relató Mondragón.