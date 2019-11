Revelan que Anette Michel no estaba cómoda con chef Benito ¿por borracho?

Ciudad de México.- Hernán Albarenque, productor de Masterchef: La Revancha, concedió una entrevista a Fórmula Espectacular y ahí reveló varios aspectos del reality como la polémica que surgió entorno al chef Benito Molina.

Como se recordará, hace algunas semanas Alan Rangel aseguró que Molina grababa el programa cuando estaba bajo los efectos del alcohol.

Ante esta polémica, Albarenque dijo lo siguiente al respecto:

La percepción es realidad en la televisión, si Alan percibió eso él debe tener un dedo que alzar, yo no me pongo a alzar ese dedo porque respeto el esfuerzo que hacen las personas alcohólicas por mantenerse sobrias, las personas que no lo hacen es su decisión y arruina tantos aspectos de su vida que yo no necesito levantar el dedo y decir ‘sabe qué, usted no tome’. No es mi rol en la vida”.