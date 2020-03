Revelan que Laura León fue violada; ella se drograba y nunca quiso denunciar

Ciudad de México.- Hace unos días María Elena Leal Beltrán, hija de Lola Beltrán, confesó que un primo hermano abusó sexualmente de ella cuando apenas era una niña y ahora se reveló que este mismo sujeto también violó a la famosa cantante, Laura León 'La Tesorito'.

Alberto Murillo, quien es ahijado de Lola, reveló a Ventaneando que José Manuel Beltrán se aprovechó de 'La Tesorito' cuando ella trabajaba con la fallecida cantante en su hogar.

Laura León le hacía el quehacer a mi madrina y José Manuel también abusaba de ella", confesó.

El ahijado de Lola explicó que 'La Tesorito' jamás alzó la voz ni denunció al sujeto porque el abuso ocurrió durante la etapa en la que ella se drograba.

Esta señora fumaba marihuana y por eso cuando le preguntaban de esto hasta temblaba y corría, estaba toda temblorosa", añadió.

Hasta el momento, Laura León no ha confirmado las declaraciones de Alberto, sin embargo, este dejó claro que es probable que no hable para "no tener problemas".