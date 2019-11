Revelan que Vadhir Derbez y Fabiola Guajardo son novios; él lo niega

Ciudad de México.- Una fuente cercana a la actriz, Fabiola Guajardo, aseguró que la actriz y Vadhir Derbez son novios desde hace un año y que ya ha sido presentada a toda la familia Derbez, situación que él negó a través de un contundente mensaje en Instagram.

Cabe mencionar que ambos actores confesaron sus romance en 2017, aunque meses después teminaron, pero sin perder el contacto lo que en 2018 los llevaría a retomar su noviazgo, mismo que estaría en peligro nuevamente por culpa de él.

Tras esto dijo que Fabiola quiere gritar a los "cuatro vientos" su amor por Vadhir, pero que él se niega y le pide que lo deje terminar sus proyectos, los cuales les han dado gran fama y más fans que no quiere perder al anunciar que ya tiene novia.

Ahorita la carrera de él está en su mejor momento, por lo que habló con Fabiola y le pidió que no lo hicieran público, ya que no era prudente en ese momento, pues no quería perder fans, que sólo esperara a que terminara su participación en el reality ¿Quién es la máscara?, pero dicho programa terminó en octubre y no ha pasado nada, sólo le da largas, pues no quiere perder fans como soltero