Revelan que William Levy habría sido rechazado en Televisa "por viejo"

Ciudad de México.- El gran galán de telenovelas, William Levy de 38 años de edad, siempre cautivó a los televidentes con su gran aspecto físico y la forma en que actuaba, pues era el galán de las novelas.

Tras un distanciamiento de la pantalla chica, muchos usuarios comenzaron a preguntarse qué ha sido con él.

En La Neta Noticias y TV Notas, revelaron la entrevista que un amigo suyo dio, declarando el ‘fracaso’ como actor.

La fuente señaló que intentó irse a Estados Unidos, pues fue parte del programa Dancing with the stars, donde no tuvo éxito por lo que intentó regresar a Televisa en el proyecto pues en el país vecino se endeudó.

Al regreso a México, Levy habló con Patricio Wills, director de contenidos de Televisa, por el deseo de protagonizar Cuna de Lobos, persona que le señaló que ya estaba muy viejo para ser el primer actor.

Ahora solo queda esperar a ver lo que el actor haga con sus proyectos artísticos o si es que se dedicará a otra profesión.