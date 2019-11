Revelan tema inédito de George Michael luego de casi 3 años de su fallecimiento

Ciudad de México.- Cerca de que se cumplan tres años de la muerte de George Michael, se ha revelado un tema inédito del cantautor británico, el cual estará en la película Last Christmas.

El proyecto, donde participan Emilia Clarke y Emma Thompson, se basará en las canciones de Michael y, por tal motivo, se decidió integrar uno de sus sencillos inéditos.

This Is How (We Want You To Get High) es el título de la canción original que, de acuerdo al comunicado de Universal Music, fue escrita y grabada en 2012 por George Michael y Jackman en los Air Studios, ubicado Londres.

De la misma forma, la compañía aseguró que fue en 2015 cuando se hicieron los últimos arreglos al tema, pero no pudo salir debido a la muerte de George el 25 de diciembre del 2016.