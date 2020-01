Reviven video en el que Kim Kardashian hizo que Kris Jenner se desnudara

Estados Unidos.- A través de su canal oficial de YouTube, las hermanas Kardashian-Jenner compartieron un video de hace 13 años, en el que se puede ver a Kris Jenner posando desnuda para una sesión de fotos bajó la dirección de su hija, Kim Kardashian, quien la convenció de hacerlo en un principio.

La grabación es de la primera temporada de su reality show Keeping Up With The Kardashians en 2007, las razones de que lo hayan revivido después de 13 años es supuestamente como una pista de lo que se verá en la temporada 18 de su popular programa.

En el episodio que se desarrollaron los hehcos, Kris había ido al estudio de fotografía para una sesión de fotos que preparó su hija Kim, quien no le dijo que sería sin nada más que una tanga dorada, la cual no cubría nada realmente, y una medalla de oro.

La segunda del clan Kardashian-Jenner explicó que quería mostrarle a su madre lo incómodo que era posar para ese tipo de sesiones, algo que parecía estar funsionando al principio mienras la matriarca de las hermanas se quejaba y aseguraba que era como estar en el "ginecológo".

Sin embargo, después de un tiempo, Jenner se sintió cómoda con la situación y no necesito que su hija le dijera como posar o que hacer, lo que impactó a la joven quien dijo: "No puedo creer que mi madre esté tan cómoda estando desnuda".

¡Me encanta este proceso! Kim, no sé de qué te estás quejando, es genial. Podría hacer esto todo el día. ¡Me encanta!", dijo Kris.