¿Revivió la llama? Sherlyn publica foto abrazada con su ex y luego la borra

Ciudad de México.- Luego de su rompimiento con José Luis, integrante de Río Roma, Sherlyn ha manifestado estar soltera, aunque nunca descartó la posibilidad de volverse a enamorar.

Sin embargo, la actriz sorprendió a sus seguidores al colocar en su cuenta de Instagram una fotografía con su exesposo, Gerardo Islas, político del que se separó tras dos años de su enlace matrimonial.

Junto a la imagen en la que Sherlyn e Islas aparecen abrazados y sonrientes, la también conductora expresó:

Inmediatamente surgió la ola de mensajes cuestionándola sobre un posible nuevo amorío con su ex. Acto seguido, Sherlyn optó por borrar la imagen, y la cambió por otra en donde aparece sola y responde:

¿Mi estado civil? Estoy enamorada de la vida, me casé con la felicidad, me divorcié de la tristeza, me hice amante de la alegría y de vez en cuando me doy unos besos con la locura! Jajaja”.