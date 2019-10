Rey de Suecia retira de su título real a sus 5 nietos ¿por motivos financieros?

Suecia, Estocolmo.- Mediante un comunicado oficial el Rey Carlos Gustavo de Suecia, anunció que sus 5 nietos, hijos del Príncipe Carlos Felipe y la Princesa Magdalena, serán destituidos de sus títulos reales, aunque el no mencionó el motivo el experto en realeza, Sten Hedman, aseguró que es debido a motivos financieros.

Cabe mencionar que aunque ya no tendrán sus títulos reales continuarán siendo parte de la familia real sueca y podrán ser nombrados duques cuando llegue el momento, sin embargo, no tendrán las restricciones que tiene la realeza ni los privilegios, como el uso del dinero de los contribuyentes.

El príncipe Alexander, el príncipe Gabriel, la princesa Leonore, el príncipe Nicolás y la princesa Adrianne continuarán siendo miembros de la Familia Real. Sin embargo, no disfrutarán del estilo de vida de su majestad y, en el futuro, no se espera que cumplan con los deberes de un Jefe de Estado. Serán considerados individuos más privados y por lo tanto, no tendrán restricciones de empleo o nutrición asociadas a las personas reales", se lee en el comunicado.