Ricardo O'Farril es acusado de pedofilia en Twitter por uno de sus chistes

Ciudad de México.- El comediante mexicano, Ricaro O’Farril causó polémica luego de que varios internautas recordaran un chiste pedófilo en una de sus presentaciones anteriores.

En redes sociales las opiniones quedaron divididas, pues algunos internautas alegaron que solo fue un poco de "humor negro", pero otros señalaron que jugó con temas delicados de una problemática actual.

Por medio de Twitter se viralizó el hashtag #RichieOfarrilPedofilo, la broma sobre la pederastia era la siguiente:

Estaba viendo al niño, estaba viendo al niño brincar, y cada vez que brincaba se le marcaba esta parte. Me fijé en eso y se me empezó a parar durí…. ¡No, no es cierto", señaló.