Ricky Gervais comienza los Golden Globes con estos controversiales chistes

California, EU. - Los Globos de Oro dieron inició este 5 de enero y el host Ricky Gervais, uno de los comediantes más polémicos que han existido en la historia de esta ceremonia dio inicio a la edición de este año con par de chistes.

Primero al dar la bienvenida comentó que esta sería posiblemente la última vez que lo ven presentando este evento anual, lo que bien podría ser una referencia a años anteriores en los que se metió en problemas por hacer bromas de mal gusto a otras celebridades.

Después hizo un comentario sobre la sección de In memoriam, la cual esta dedicada a los artistas fallecidos en el año, en esta parte señaló que no había suficientes personalidades de color y la cancelaron por no parecer correcto.

