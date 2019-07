Ricky Martin confirma su presencia en marcha contra gobierno de Puerto Rico

San Juan, Puerto Rico.- Ricky Martin alzó la voz a través de un emotivo video en redes sociales y confirmó su participación en la marcha que se realizará este miércoles en Puerto Rico para exigir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Frustrado, enojado, siento una presión en el pecho horrible y como me puedo liberar de esta angustia es simplemente viajando a Puerto Rico y diciendo presente en la marcha. Mañana a las 5:00 p.m. voy a estar con ustedes. Voy a caminar con mi gente. Vamos a estar en el Capitolio, vamos a caminar hasta la Fortaleza y vamos a dejarle saber a Ricardo Rosselló que no lo queremos en el poder, que estamos cansados y no podemos más con el cinismo de estos líderes”, inició el cantante.