Ricky Martin 'explota' contra los que no hacen cuarentena: "Son unos brutos"

San Juan, Puerto Rico.- El cantante Ricky Martin publicó un video en su cuenta de Instagram en el que llamó brutos y delincuentes a las personas que violan la cuarentena por el coronavirus.

He escuchado negación de gente que no ve la magnitud de este problema… hay gente que todavía está en las calles, en las playas… no me queda de otra que pensar que son brutos, ignorantes… eres una persona que no tiene empatía, te tengo que ver como criminal… quédate en casa, mi suerte depende de ti”, dijo el intérprete