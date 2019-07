Ricky Martin 'se va con todo' contra los anti Movimiento por el Orgullo Gay

Ciudad de México.- Ricky Martin tuvo una respuesta clara para quienes critican el Movimiento por el Orgullo Gay y se preguntan por qué no existe uno por la comunidad heterosexual: "agradece que no necesitas uno", escribió en su cuenta de Instagram.

Con motivo del Día por el Orgullo Gay (28 de junio), que se conmemora en todo el mundo a raíz de los disturbios de 1969 en el bar Stonewall Inn de Nueva York, el cantante mostró su postura.

Ricky compartió en su cuenta de Instagram un mensaje en inglés y en español para explicar que el origen del movimiento no es para celebrar sino para que la comunidad LGBT+ pueda vivir libre de persecución o discriminación.

El orgullo gay no nació de la necesidad de celebrar el hecho de ser gay, sino de nuestro derecho a existir libres de persecución/discriminación. Así que, en lugar de preguntarte por qué no hay un movimiento de orgullo heterosexual, agradece que no necesitas uno”, señaló el boricua.