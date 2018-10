Ricky Martin y Chayanne aconsejan y ayudan a famoso cantante

Ciudad de México.- Si bien Ricky Martin y Chayanne son reconocidos por su talento y alma caritativa hacia las causas sociales, esta vez fue Pablo Montero quien reveló que gracias a los consejos que le brindaron estos intérpretes es que ha cambiado su estilo de vida.

Durante la entrevista que brindó a un diario, Montero manifestó que los encuentros que ha tenido con Ricky y Chayanne le han ayudado a modificar sus hábitos y valorar a su familia.

Resaltando las cualidades del intérprete de Un siglo sin ti, Montero contó:

En un viaje tuve la oportunidad de coincidir con Chayanne, quien es un caballero y con quien tuve oportunidad de platicar. Se dirigió a mí con cariño y me dijo de manera honesta que cuidara mi manera de ser y lo que hacía porque no solo me afecto a mí mismo, sino a toda la familia y es verdad. He tomado conciencia de tomar consejos de los buenos amigos como Chayanne, para cuidar a mis hijos y mi relación sentimental”.