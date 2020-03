"Ridícula": Critican a Itatí Cantoral tras lanzar mensaje feminista en Instagram

Ciudad de México.- Itatí Cantoral generó reacciones diversas entre sus seguidores de redes sociales al compartir un mensaje a favor del paro nacional 'Un Día Sin Nosotras'.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz publicó un video en el que muestra su rostro cubierto con numersos 'post it', en las cuales puede leerse el mensaje "por las muertas".

En la descripción del clip Itatí reiteró su apoyo a los movimientos de mujeres para exigir un alto a la violencia de género, esto a través de un mensaje en el que describe la razón de parar y alzar la voz.

La acción y palabras de Cantoral dieron paso a que internautas hicieran distintos comentarios, algunos en tono crítico como:

Que ridiculez ustedes los de Televisa. Cuando lo único que siembran en la mente de la gente son cosas tan negativas. Y ahora quieren respeto y no violencia para las mujeres me hacen reír. No hagan ridiculeces como estas".