'Riverdale' sufre inmensa pérdida; dos actores se retiran de la famosa serie

Estados Unidos.- La tarde del pasado domingo 23 de febrero, dos actores de la famosa serie adolescente, Riverdale, han anunciado que se retirarán de esta una vez finalice la cuarta temporada en abril de este año, por lo que no estarán dentro de la quinta.

Skeet Ulrich, intérprte de 'FP Jones', dijo que pese a que extrañara a todos considera que es momento de salir y buscar nuevas oportunidades en las que participar.

Estoy increíblemente agradecido por las amistades que he hecho en Riverdale , y extrañaré ver a todos a diario. Me enorgullece haber formado parte de un grupo de personas tan talentoso, delante de la cámara y detrás. Pero he decidido que es hora de seguir explorando otras oportunidades creativas", explicó Ulrich.