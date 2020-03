¡Robamaridos! Novio de Yalitza Aparicio tenía esposa e hijo al conocer a la actriz

Ciudad de México.- Yalitza Aparicio está metida en un escándalo pues esta mañana salió a la luz una entrevista en donde la supuesta expareja de su actual novio, André Montes Fuentes, la acusa de 'robamaridos'.

Wendy Ahumada, de 23 años, acudió a la revista TVNotas para revelar la verdad detrás de la historia de amor entre la protagonista de Roma y el odontólogo.

La joven explicó ella mantenía una relación con André desde hace varios años, lapso en el que vivieron juntos y procrearon un hijo, sin embargo, el sujeto de un día a otro la dejó.

Comenzó a cambiar conmigo... A mí me daba mala espina que se regresaba cada ocho días para Oaxaca, o a veces se quedaba dos semanas allá... pero nunca imaginé que fuera por Yalitza", comentó.

André decía: ‘¡Ay, no, está bien fea!’ Pero mira la sorpresa que me llevé", añadió.

Para finalizar, Wendy advirtió a Yalitza sobre que André es un hombre violento pues a ella ya la golpeó cuando estaba embarazada.

Él es un macho, pero por eso ahora le agradezco a Yalitza que me lo haya quitado. No le deseo que le haga lo mismo que me hizo, pero si se lo hace, sabrá lo que se siente", explicó.