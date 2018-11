Roban la casa de la familia De Nigris y se llevan 590 mil pesos

Ciudad de México.- Un grupo de ladrones entró a la casa de la familia De Nigris y se llevaron la caja fuerte que contenía 590 mil pesos. Los delincuentes ingresaron a la fuerza por la puerta principal.

Cuando los delincuentes ingresaron no había nadie en casa. Marcela Mistraldetalla dijo que al llegar, la puerta estaba abierta e inmediatamente le llamó a su esposo para ver si él había abierto.

El viernes llego a la casa, su casa y veo la puerta que no tiene llave y se me hizo muy raro, porque yo soy muy cuidadosa con esos temas, le marco a mi marido y le pregunté, ¿oye viniste? y me dijo que no, inmediatamente agarré un cuchillo y me subí a la segunda planta para ver qué había pasado", dijo.