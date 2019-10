Roban ofrenda de Meghan Markle a joven violada y asesinada en África

Reino Unido.- Recientemente un medio Sudáfricano reveló que la cinta amarilla, dejada como ofrenda, que Meghan Markle amarró en el monumento le realizaron en la oficina de correos donde Uyinene fue violada, torturada y asesinada ha sido robada.

La duquesa de Sussex durante su visita por África visitó el monumento, hecho que no estaba en la agenda real, de la joven de 19 años y escribió "estamos juntos en esto" en el diálecto xhosa, dicho crimen generó una 'ola' de manifestaciones en contra de la violencia de género, lo que provocó el intéres de la royal, llevandola al lugar.

Este hecho fue denunciado por uno de los empleados del correo que molestó por la irrespetuosa acción.

No tengo palabras para explicar mi disgusto. Simplemente no está bien. No muestra respeto por Uyinene. Lo robaron solo para alardear de eso, estoy seguro"