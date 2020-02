¿Robanovios? Galilea Montijo revela que cuando conoció a su esposo tenía pareja

Ciudad de México.- La guapa y simpática Galilea Montijo, sorprendió a los medios al revelar que la historia de amor junto a su esposo Fernando Reina Iglesias, no siempre fue como hoy en día.

La conductora del programa Hoy reveló algunos detalles que desataron gran polémica y controversia sobre la feliz pareja, pues fue ella misma quien confirmó que cuando tuvo su primer acercamiento con el empresario, él estaba en una relación con una mujer con la que tenía pensado casarse.

Actualmente, la pareja tiene nueve felices años de relación, debido a que Fernando Reina logró arrepentirse de casarse en el pasado.

Pasa Navidad y me dice ‘oye feliz Año Nuevo. No más para contarte que me arrepentí, me eché para atrás y no me voy a casar’. Le digo ‘Pues ¿qué crees? yo también me acabo de arrepentir’. Me dice: ‘No sabes qué gusto me da oír eso’, en ese momento yo sentí un dolor en el estómago", contó.