Robbie Williams habría sido parte de Queen; por esta razón rechazó la oferta

Ciudad de México.- Robbie Williams expresó que hace 20 años pudo ser el vocalista de Queen, sin embargo, el cantante reveló el motivo que lo llevó a rechazar estar oferta.

Williams aseguró que en 2001 se negó a la petición de Brian May y Roger Taylor, para reemplazar a Freddie Mercury, tras haberse reunido a regrabar We Are The Champions para la banda sonora de A Knight's Tale.

En aquel momento, Robbie había colocado sus tres primeras producciones discográficas en el número 1 en Reino Unido, luego de abandonar la banda Take That.

Sin embargo, estar en la cima del éxito no fue lo que le impidió a Williams a rechazar la oferta, pues él asegura que fue porque consideró que jamás ocuparía dignamente el puesto de Freddie Mercury, a quien considera como alguien "divino".

Pensé que les ahorraría la audacia de tenerme intentando subir al escenario hasta el mismo escalón que Freddie. Porque, para mí, él es angelical, es divino. Era demasiado aterrador", concluyó.