Robbie Williams, confesó a su esposa que se acostó con otra en su primer cita

Estados Unidos.- En una reciente entrevista con el medio You, el cantante Robbie Williams sorprendió al confesar que antes de comenzar con la primera cita que tuvo con su actual esposa, la actriz Ayda Field, se había acostado con otra mujer.

Mi dealer se acaba de marchar, yo me había acostado con ella y me había dejado una bolsa de drogas", reveló el cantante.

Esto era una novedad tanto para el entrevistador y los lectores como para su esposa, ya que ella sorprendida respondió en ese mismo momento que "no tenía ni idea" ni de ese detalle ni de que su ahora marido haya tenido problemas con las drogas, aunque desde un principio pensó que su vida era "triste" por el aspecto de la mansión y el de él.

Sin embargo, eso no fue lo único que confesó el artista que haya sorprendido, pues también reveló que tras varias rupturas con Ayda por una expareja Cameron Díaz le hizo darse cuenta que el amaba a la actriz y después de esa charla fue hacia su casa a pedirle matrimonio.

Me topé con Cameron Díaz y Drew Barrymore. Comencé a hablar de esta persona con la que acababa de terminar una relación y estaba enumerando todas estas cosas sobre su brillantez cuando Cameron dijo: 'No creo que se haya terminado'. En ese momento el universo me habló. Me fui, fui directamente a la casa de Ayda y me comprometí con ella", relató Williams.