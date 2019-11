Robert Downey Jr. no regresaría como 'Iron-Man' en 'What If...?' según portal

Estados Unidos.- Los rumores de que Robert Downey Jr. le daría voz a Tony Stark en la futura y nueva serie animada de Marvel, What If...?, han tomado mucha relevancia entre los fans de la franquicia, pero lamentablemente, esto podría ser solo un malentendido.

Hace una semana, al actor Jeff Goldblum, comentó que había grabado su voz, para interpretar nuevamente al Grandmaster, para la serie What If...?, en esa misma revelación, dijo que Robert Downey Jr. había prestado su voz para volver a interpretar a Iron Man.

Pero según el medio The Wrap, revela que Goldblum, se adelantó en dar tales declaraciones, y que Downey Jr. no volvería a interpretar a Tony Stark en la nueva serie de Disney Plus.

Disney declinó hacer comentarios, pero una semana después de la publicación original de este artículo, una persona con conocimiento de la situación le dijo a The Wrap que Goldblum se equivocó y Downey no aparecerá en ‘What If...?", mencionó el portal.