Robert Downey Jr., tentado por DC para 'traicionar' a Universo Marvel

Ciudad de México.- Tan solo es un rumor, pero con altas probabilidades de ser cierto. El nombre de Robert Downey Jr. respecto al mundo de los superhéroes estaba ligado estrictamente a ‘Tony Stark’ hasta ahora, pues DC podría robarle a Marvel a su mayor referente para convertirlo en ‘Linterna Verde.

El medio especializado We Got This Covered asegura que hay pláticas entre Warner Bros. y Downey Jr. para firmar un contrato millonario gracias al que daría vida a Hal Jordan, un hombre que adquiere súperpoderes con un anillo que lo transforma en Linterna Verde.

Aunque Marvel sacrificó a ‘Iron Man’ en la batalla contra Thanos en su última entrega, existían rumores que UMC intentaría persuadir a Downey Jr. para volver a interpretar a ‘Tony Stark’, sin embargo, estos nuevos rumores lo colocan más cerca de DC.

Robert Downey Jr. fue el rostro del Universo Cinematográfico Marvel por más de una década al interpretar a Tony Stark, un multimillonario que tras sufrir un atentado en Medio Oriente se convierte en Iron Man.