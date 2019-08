Robert Downey revela que fumó marihuana cuando visitó Disneyland

California, EU.- El actor Robert Downey Jr. fue homenajeado durante la convención de Disney, la D23 Expo 2019, en donde reveló que en alguna ocasión fumó marihuana en Disneyland.

El famoso por haber sido Iron Man para el Universo Cinematográfico de Marvel, se disculpó por haber fumado marihuana la primera vez que visitó el parque temático.

Los organizadores del evento celebrado en Anaheim, California, galardonaron a Downey y a otros 11 actores al ingresar a Disney Legends.

Durante el discurso de agradecimiento por haberlo convertido en leyenda Disney, Robert no dudó en confesar que en su primera visita al parque temático de Walt Disney, fue arrestado por fumar marihuana.

La primera vez que fui a Disneylandia fui transportado a otro lugar… a los pocos minutos de ser arrestado”, empezó su confesión, “me llevaron a un centro de procesamiento sorprendentemente amigable, me dieron una severa advertencia y, si la memoria no me falla, un chaperón grupal muy decepcionado. Y he estado cargando con esa vergüenza por un tiempo y solo voy a soltarlo aquí”.