Robert Pattinson revela que ser guapo le ha ayudado a conseguir trabajo

Londres, Inglaterra.- Robert Pattinson confesó que hace para ser realmente sexy, su manera de contestar fue sorprendente pues dijo que siempre ha sido incómodo conocer a gente y a la vez fue tan fácil obtener el papel del hombre guapo.

Es raro. Nunca estuve realmente preparado para los papeles de chico guapo, porque siempre he sido bastante incómodo al conocer gente. Mi papel de Harry Potter era un chico guapo, y fue una sorpresa que fuera bastante fácil de conseguir", comentó el actor sobre la pregunta de cómo le hace para ser sexy.

Además comentó un poco sobre su casting para la película Crepúsculo, donde pensó que no conseguiría obtener el papel por estar fuera de condición y bastante desaliñado.

Y en Crepúsculo , 'Edward' es hermoso, hermoso, hermoso. Cuando me presenté para la audición, había hecho un trabajo en el que me había teñido el cabello de negro, pero tenía una pulgada y media de raíces y me había depilado el cuerpo.