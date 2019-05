Robert Pattison y Nicholas Hoult compiten para protagonizar 'Batman'

Estados Unidos.- El día jueves, 16 de mayo, por la tarde, se difundió la noticia de que Robert Pattinson, fuera elegido para reemplazar a Ben Affleck en la cinta de Batman. Pattinson presentaría a un 'Caballero Oscuro' más joven y en sus inicios como vigilante de la 'Ciudad Gótica'. A pesar de ello, hoy viernes se informó que podría ser Nicholas Hoult, 'Bestia' en la saga de X-Men.

Los medios están divididos por el nombre que protagonizará dicha película, así que no se puede afirmar que Robert será el nuevo 'Caballero de la Noche' y los fans de la saga están en opiniones repartidas.

Muchos ubican a Robert Pattinson por interpretar a ‘Edward’ en Crepúsculo una película juvenil sobre vampiros, con dramas amorosos de un milennial, por lo que no lo consideran acto para el papel, pero últimamente su carrera ha dado un giro en películas independientes como Maps to the Stars de David Cronenberg, Good Time de Ben y Josh Safdi.

Por su parte Nicholas Hoult es un actor que participó en la saga de X-Men como ‘Bestia’ también con A Single Man de Tom Ford, Mad Max: Fury Road. Es un artista muy versátil por lo cual también se encuentra compitiendo por el papel.

Los dos actores son jóvenes, Pattinson de 33 años y Hoult de 29 años, aun no sabemos la edad exacta de Bruce Wayne en la que quiere basarse para The Batman.

The Batman está programada para estrenarse el próximo 25 de junio de 2021.