Roberto Palazuelos consideró demandar a producción de 'Luis Miguel, la serie'

Ciudad de México.- La serie biográfica de Luis Miguel, lanzada por Netflix en 2018, no solo representó el resurgimiento del pasado del artista, sino también el de quienes fueron parte importante de su vida: amigos, antiguos amores y familia.

Figuras como Aracely Arámbula, Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, Mariana Yazbek, Issabela Camil y Roberto Palazuelos fueron abordados por la prensa a medida que avanzaba la serie y aún son cuestionados sobre momentos del ayer.

En este contexto, el ‘Diamante Negro’ ha confesado que él pensó en demandar a la producción por la forma en que fue retratado, ya que niega que haya sucedido lo representado en algunas de las escenas.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, Palazuelos indicó que llegó a considerar entablar la demanda por uso de su nombre para hacer dinero, algo de lo que el equipo de Luis Miguel, la serie se “salvó” pero que podría aún realizar debido a que el caso no prescribe.

Miguelito (Alemán, productor de la serie) es un caballerazo, por eso no los demandé, porque los pude haber demandado y por Toño (Mauri), pero estaban en una situación delicada", compartió el ‘Diamante Negro’ a la periodista.

El actor relató que se enfadó en gran medida al ver que había sido retratado como un mantenido en la bioserie, además de que el personaje que lo representó fue señalado de ser el causante de que se diera un malentendido entre Luis Miguel y su primer amor: Mariana Yazbek, lo cual dio paso a su ruptura.

A mí me pusieron cosas que pasaron con otros amigos, por ejemplo, lo primero que me molestó es que yo siempre tuve buena onda con Mariana, la fotógrafa, y siempre la he respetado mucho porque es una mujer auténtica, entonces sale ahí que fui a una boda y yo voy y le chismeo a Luis Miguel", compartió Palazuelos.