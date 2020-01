¿Roberto Palazuelos estará en la segunda temporada de 'Luis Miguel'?

Ciudad de México.- El famoso actor y empresario mexicano, Roberto Palazuelos, respondió a la duda de si estará o no en la segunda temporada de Luis Miguel, para interpretarse a él mismo como amigo del querido cantante.

Palazuelos que se quejó de como desarrollaron su amistad con 'El Sol de México', reveló que para la nueva temporada que saldrá ni él o su personaje estarán incluidos debido a que las épocas en la que se desarrollara la producción el cantante y el actor ya se habías distanciado.

Yo ya sabía que la segunda temporada de la serie venía, yo siempre tuve conocimiento y que bueno por Diego Boneta, es un actor muy disciplinado, siempre lo he dicho. La segunda temporada no creo participar porque yo ya no me llevaba con Luis Miguel, yo dejé de verlo muchísimos años y más o menos en esas épocas de oro en Acapulco fue cuando nosotros convivimos muy fuerte y luego cada quien agarró su rumbo y no lo volví a ver", aclaró el actor.