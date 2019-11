Roberto Palazuelos 'rompe' el silencio sobre su relación con Luis Miguel

Ciudad de México.- El polémico actor y empresario Roberto Palazuelos volvió a hablar de su ‘amigo’ Luis Miguel, luego de que mucho se dijera sobre su relación de adolescentes tras las transmisiones de la serie del cantante.

El empresario se ha quejado sobre la forma en que su personaje fue retratado en la pantalla, como “el villano” causante de la ruptura de Luis Miguel y Mariana Yazbek.

También protagonizó una de las escenas más recordadas de la serie, aquella en la que peleaba con Luis Miguel en un club nocturno y acusaba al cantante de querer ser siempre el centro de atención, a lo que ‘El Sol’ le respondía recordándole que gracias a él había viajado por el mundo.

Por ello, Palazuelos habló recientemente con el programa Ventaneando y aseguró que Luis Miguel y él siguen siendo amigos.

La amistad con Luis Miguel sigue siendo la misma. La pelea fue algo que inventaron en la serie, nunca existió, y yo nunca me he peleado con él. Yo más bien he dejado de ver a mucha gente de etapas de mi vida que ya no veo, pero nunca tuve una pelea con él, ni mucho menos. Pero bueno, les vendió y eso es lo importante”, señaló.